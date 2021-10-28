Video Haber Son dakika: Bakan Pakdemirli A Para'da soruları yanıtlıyor: Bu sene destekleri artıracağız | Video
Son dakika: Bakan Pakdemirli A Para'da soruları yanıtlıyor: Bu sene destekleri artıracağız | Video

Son dakika: Bakan Pakdemirli A Para'da soruları yanıtlıyor: Bu sene destekleri artıracağız | Video

28.10.2021 | 21:23

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Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programında soruları yanıtlıyor. Bu sene çiftçiye yönelik desteklerin artacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bütçemizle 26 milyar TL'lik bir destek öngörüyoruz" dedi. Buğdayla ilgili çalışmaların yapıldığını, dış ticaret tedbirlerinin alındığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Üretici dostu alım uygulamalarımız devam edecek.Çiftçimiz üretmeye devam etsin, fiyatta memnun etmeye devam edeceğiz." dedi.

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