Son dakika: Bakan Pakdemirli'den A Para'ya özel açıklamalar | Video

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Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programında soruları yanıtladı. Bu sene çiftçiye yönelik desteklerin artacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bütçemizle 26 milyar TL'lik bir destek öngörüyoruz" dedi. Buğdayla ilgili çalışmaların yapıldığını, dış ticaret tedbirlerinin alındığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Üretici dostu alım uygulamalarımız devam edecek.Çiftçimiz üretmeye devam etsin, fiyatta memnun etmeye devam edeceğiz." dedi.