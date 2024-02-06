Video Haber SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan Adliye'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama: 40 gözaltı
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan Adliye'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama: 40 gözaltı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan Adliye'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama: 40 gözaltı

06.02.2024 | 19:57

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 25 adrese operasyon yapıldığını kaydederek, 40 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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