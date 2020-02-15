Video Haber Son dakika! Bakanlıktan deprem bölgesine kredi müjdesi | Video

Son dakika! Bakanlıktan deprem bölgesine kredi müjdesi | Video

Son dakika! Bakanlıktan deprem bölgesine kredi müjdesi | Video
15.02.2020 | 11:09

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6,8'lik depremin etkilediği Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.

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