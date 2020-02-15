Son dakika! Bakanlıktan deprem bölgesine kredi müjdesi | Video
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6,8'lik depremin etkilediği Elazığ ve Malatya'daki işletmelerin, istihdam durumuna göre 100 bin ile 150 bin lira arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
01:29
Son dakika! Bakanlıktan deprem bölgesine kredi müjdesi | Video 15.02.2020 | 11:09
02:37
Son dakika! TBMM'de HDP'li vekilden skandal PKK açıklaması | Video 15.02.2020 | 09:56
01:54
03:52
00:54
00:54
05:19
11:24
06:58
00:42
00:51
09:29
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan'da önemli açıklamalar | Video 14.02.2020 | 16:43
00:27
Aksaray'da bir kadın, kocası tarafından darp edilip bıçaklandı 14.02.2020 | 16:34
01:36
Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Gülden hayati tehlikeyi atlattı 14.02.2020 | 16:09
06:04
Son dakika! TSK'dan İdlib'e yoğun tank ve askeri sevkiyat | Video 14.02.2020 | 15:16
01:24
07:56
14 Şubat Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsunuz ? 14.02.2020 | 15:42
00:10