Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 34 hidroelektrik santralinin açılışını yaptı | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 34 hidroelektrik santralinin açılışını yaptı | Video

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 34 hidroelektrik santralinin açılışını yaptı | Video

11.08.2022 | 15:24

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen DSİ Tarafından Yapımı Tamamlanan 34 Hidroelektrik Santralinin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'de hidroelektrik üretim kapasitesinde tarihi bir adım atılarak 2.5 kat artırıldığını dile getirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı gıda fiyatlarına yönelik yaptığı açıklamada da "Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız" dedi.

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