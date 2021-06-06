Son dakika! Başkan Erdoğan açıkladı! PKK'nın "Mahmur Sorumlusu" etkisiz hale getirildi | Video

Terör örgütü PKK'nın "Mahmur Sorumlusu" etkisiz hale getirildi. Başkan Erdoğan, "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, "Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün "kuluçka merkezi" olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." dedi.