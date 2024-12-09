Son dakika: Başkan Erdoğan: Baas diktatörlüğü çöktü, Şam asıl sahiplerinin eline geçti

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın artık yeni bir boyut kazandığını ve 61 yıldır kanla, zulümle ayakta duran Baas diktatörlüğünün çöktüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Halep, Hama ve Şam asıl sahiplerin eline geçti." dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Suriye'nin geleceğine karar verecek olan Suriye halkıdır. Suriye halkının ülkelerini yeniden toparlama çabalarına destek olacağız." dedi.