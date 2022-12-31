SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gaz fiyatlarında indirim | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ibadethanelerde ve cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldığını duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca; sanayi kuruluşlarının kullandığı elektriğin yüzde 16, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 12.73 indirim geldiğini hatırlattı.