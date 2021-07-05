Son dakika: Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası duyurdu! FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Türkiye'ye getirildi | Video
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.00’da toplandı. Milyonların merak ettiği ‘Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?’ sorusu kritik Kabine Toplantısı’nda ele alındı. Toplantıda ayrıca, 1 Temmuz itibarıyla başlayan yeni normalleşme dönemi sonrası koronavirüs salgınında son durum ve aşılamada gelinen son durum ele alındı. Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. İşte detaylar…