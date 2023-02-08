Video Haber SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! "Devlet, tüm imkanlarıyla iş başında" | Video
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta!

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! "Devlet, tüm imkanlarıyla iş başında" | Video

08.02.2023 | 14:08

Kahramanmaraş'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunduktan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor" ifadelerini kullandı. Vefat ve yaralı sayısını açıklayan başkan Erdoğan; "Şu an itibarıya ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744" dedi

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