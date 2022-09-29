Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! 'Müzakere' çağrısında bulundu | Video

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Başkan Erdoğan, Ukrayna ile müzakerelere bir şans daha verilmesini istedi.