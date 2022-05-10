Son dakika: Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ortak basın toplantısı | Video
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Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan, "Ticaret hacmimiz yüzde 58 artarak 5.3 milyar doları aştı. İnşaallah 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız." dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise "Erdoğan vizyon sahibi bir lider" diyerek sözlerine başladı. İşte son dakika açıklamaları...