Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz! | Video
Son dakika haberi… Bilecik’te gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor. 6'lı masanın adaylık tartışmasına değinen Başkan Erdoğan, "Şimdi altılı masa ne diyor? 'Aday olamaz' diyor. Size rağmen milletim hem aday yapacak hem de Cumhurbaşkanı yapacak." ifadelerini kullandı.
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