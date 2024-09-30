SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan BMGK'ya "İsrail" çağrısı: Gerekirse güç kullanın
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Millete Sesleniş konuşması gerçekleştiren Başkan Erdoğan, İsrail'in saldırılarının durdurulması için BM Genel Kurulu'na "Gerekirse güç kullanın" çağrısı yaptı. Sözcü Gazetesi'nin skandal manşetine de değinen Erdoğan, "Manşetleriyle darbecilere selam çakanlar, bugün de 28 Şubat zihniyetini başörtülü, çarşaflı, cübbeli diyerek yeniden hortlatmaya çalışıyorlar" dedi.
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