Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki: "SGK borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz" | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. SGK'ya olan borçlarını ödemeyen CHP'li belediyelere tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Borçlarını ödemek gibi alışkanlıkları yok. Bağırsanız da çağırsanız da kaçış yok. SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
59:42
00:26
MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi | Video 25.12.2024 | 12:11
19:11
13:38
00:52
00:30
THY'nin Sidney uçuşunda kabin memurları enstrüman çaldı | Video 24.12.2024 | 13:29
00:33
09:57
02:12
On binler 1 Ocak'ta Gazze için Galata Köprüsü'nde buluşacak | Video 23.12.2024 | 16:36
01:12
Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktı | Video 23.12.2024 | 15:47
06:14
00:16
07:42
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak? | Video 23.12.2024 | 12:28
14:24
20:55
Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı 21.12.2024 | 18:44
31:06
00:39
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da | Video 21.12.2024 | 15:35
02:10
09:00