Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki: "SGK borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. SGK'ya olan borçlarını ödemeyen CHP'li belediyelere tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Borçlarını ödemek gibi alışkanlıkları yok. Bağırsanız da çağırsanız da kaçış yok. SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.