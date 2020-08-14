Video Haber Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında çok sert Doğu Akdeniz açıklaması | Video

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında çok sert Doğu Akdeniz açıklaması | Video

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında çok sert Doğu Akdeniz açıklaması | Video
14.08.2020 | 14:07

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul Üskidar'da kıldı. Cuma namazı çıkışı kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda çok net mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Limnos Fırkateyni ile Kemal Reis arasında yaşanan temasa değindi, "Kemal Reis gereken cevabı verdi. Devam edecek olurlarsa cevabını misliyle alacaklar." diye konuştu. Erdoğan, Merkel'in kendisinden sonra Miçotakis ile de görüştüğünü söyledi. Erdoğan, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türkleri hedef almasına değindi, "Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız, gereğini de vakti saati geldiğinde yaparız." ifadelerini kullandı.

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