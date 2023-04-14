Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar | Video
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar | Video

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar | Video

14.04.2023 | 18:35

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, 7'li koalisyon ile birlikte HDP'nin 'istismar' siyasetine tepki göstererek, "Milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz Torosların gezdiği ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla yer yoktur." dedi. Başkan Erdoğan, yeni anayasa çağrısı da yaptı. Erdoğan, "Yeni sivil özgürlükçü anayasayı beraberce yapalım. Bu çağrım Diyarbakır ile birlikte tüm Türkiye'yedir, 85 milyonun tamamınadır. Kendisinin ve evladının geleceği için endişe duyan herkesedir." ifadelerini kullandı.

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