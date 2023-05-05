Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum mitinginde vatandaşlara seslendi. 14 Mayıs seçimleri için tarihi mesaj veren Başkan Erdoğan, "14 Mayıs öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek." dedi. Erdoğan, "14 Mayıs'ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
04:09
Son dakika: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü! 1 kişi enkaz altında | Video 05.05.2023 | 21:02
50:48
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da önemli açıklamalar | Video 05.05.2023 | 19:09
02:42
00:11
01:04
01:04
Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video 05.05.2023 | 18:19
18:34
27:09
58:11
07:38
Milli gurur TCG Anadolu'ya İzmir'de 2 günde 20 bini aşkın ziyaretçi | Video 05.05.2023 | 15:16
03:46
Ev hanımları nasıl emekli olacak? Ne kadar prim ödeyecek? | Video 05.05.2023 | 15:08
04:42
Burhanettin Duran | Son hafta etkisi 05.05.2023 | 14:46
03:10
Hilal Kaplan | Kültürel hegemonyaya TABİİ direniş 05.05.2023 | 14:43
01:43
TOGG’dan bir ilk: Akıllı cihaz pasaportu | Video 05.05.2023 | 14:28
04:17
32:09
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Seçim birinci turda tamamlanır" | Video 05.05.2023 | 12:59
04:30
AK Parti, Büyük İstanbul mitingi için ulaşım rehberi yayınladı | Video 05.05.2023 | 10:12
08:36