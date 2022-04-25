Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Joe Biden'a '1915 Olayları' tepkisi! 'Bağışlamamız mümkün değil' | Video

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sözde Ermeni soykırımı ile ilgili skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan "Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil" dedi.