Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Kalyon Holding'e teşekkür mesajı! | Video

Başkan Erdoğan, Konya Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralini açan Başkan Erdoğan, "Kalyon'a şahsım milletim adına teşekkür ediyorum" dedi. İşte ayrıntılar...