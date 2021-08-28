Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Karadağ'da önemli açıklamalar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ ziyaretinde Cumhurbaşkanı Cukonoviç ile görüştü. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Karadağ Cumhurbaşkanı Cukonoviç, Erdoğan'ın ziyaretinin ikili ilişkilerin gelişmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Erdoğan ise, tarihten gelen bir mesuliyetin olduğunun altını çizdi, ikili ilişkilerin daha da güçlendirileceğini ifade etti.