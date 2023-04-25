SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Kandil'deki dostlarına net mesaj: Bu ülke terör devleti olmayacak | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' programında açıklamalarda bulundu. 7'li koalisyonun ortaklarının Kandil'in uzantısı olan HDP'den oluştuğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bu ülke bir terör devleti değildir ve olmayacaktır." dedi.
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