SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan "Narin cinayeti" açıklaması: Hesabını soracağız
Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'daki Narin cinayeti hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım." dedi.
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