Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler! Konutta yüzde 0.99 kredi oranı | Video

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, peş peşe müjdeler açıkladı. Konutta yeni düzenlemeler gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, yüzde 0.99'luk kredi oranı müjdesini de duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca enflasyonla mücadelede yeni çalışmalar gerçekleştirildiğini de belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları...