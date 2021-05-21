Son dakika! Başkan Erdoğan'dan yerli aşı mesajı "Tüm dünyanın istifadesine sunacağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Küresel Sağlık Zirvesi’ne bir video göndererek önemli mesajlar verdi. Erdoğan, dünyadaki aşı adaletsizliğine dikkat çekti, "Gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük oranı aşılanmışken, Afrika'da bu oran yüzde 1'i bile bulmadı. Biz elimizdeki aşıları paylaşmaya gayret ettik. Yerli aşımızı tamamlar tamamlamaz tüm dünyanın kullanımına sunacağız." dedi.