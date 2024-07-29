SON DAKİKA: Batman'da TIR düğünden çıkan davetlilerin arasına daldı: 4 ölü!

Son dakika: Batman'da kontrolden çıkan tır, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu...