SON DAKİKA: Batman'da TIR düğünden çıkan davetlilerin arasına daldı: 4 ölü!
Son dakika: Batman'da kontrolden çıkan tır, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu...
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