Video Haber SON DAKİKA! BDDK'dan 5 manipülatör hakkında suç duyurusu | Video
SON DAKİKA! BDDK'dan 5 manipülatör hakkında suç duyurusu | Video

SON DAKİKA! BDDK'dan 5 manipülatör hakkında suç duyurusu | Video

27.12.2021 | 15:59

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SON DAKİKA! BDDK’dan 5 manipülatör hakkında suç duyurusu | Video 01:56
SON DAKİKA! BDDK'dan 5 manipülatör hakkında suç duyurusu | Video 27.12.2021 | 15:59
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu manipülatif açıklamaların ardından harekete geçti. BDDK, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu.

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