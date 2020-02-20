Video Haber Son dakika! Beklenen İdlib operasyonu başladı | Video

Son dakika! Beklenen İdlib operasyonu başladı | Video

Son dakika! Beklenen İdlib operasyonu başladı | Video
20.02.2020 | 15:50

Son dakika haberi... Beklenen İdlib operasyonu başlatıldı! İdlib'in güneyinde muhaliflerin askeri operasyonu başlattığı açıklandı.

SON DAKİKA! TSK'NIN İDLİB'İN DOĞUSUNDAKİ REJİM HEDEFLERİNİ VURMA ANI KAMERADA | VİDEO

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