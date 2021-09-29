Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vaka ve vefat sayıları yetkilileri tedirgin ederken, yeni tedbir kararları alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Yapılan açıklamalarda kapanma mesajı verilmezken, bugün Bilim Kurulu bir araya geldi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur" dedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...