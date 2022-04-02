Video Haber Son dakika: Bolu Dağı'nda toprak kayması! TEM yolu çift yönlü trafiğe kapandı | Video
Son dakika: Bolu Dağı'nda toprak kayması! TEM yolu çift yönlü trafiğe kapandı | Video

Son dakika: Bolu Dağı'nda toprak kayması! TEM yolu çift yönlü trafiğe kapandı | Video

02.04.2022 | 22:04

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Son dakika haberleri... Bolu Dağı Tüneli üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kayan toprak, tünelin girişlerini kapadı. TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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