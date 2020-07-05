Son dakika: Çekirge kabusu geri döndü! Gökyüzünü kaplayan çekirge sürüleri böyle görüntülendi | Video

Son dakika haberi: Yemen’in başkenti Sana’yı çekirge sürüsü istila etti. Başkentte gökyüzünü kaplayan çekirge sürüleri, tarım arazilerine zarar verdi. Sana Çekirge Kontrol Merkezi Müdürü Adel Al-Shaibani, yaptığı açıklamada çekirge sürülerinin tarımsal ürünler için büyük tehdit oluşturduğu konusunda uyarırken, "Çekirge sürüleri ile mücadelede önlemlerimizi arttırmalıyız" dedi.