Son dakika: Çekirge kabusu geri döndü! Gökyüzünü kaplayan çekirge sürüleri böyle görüntülendi | Video
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Son dakika haberi: Yemen’in başkenti Sana’yı çekirge sürüsü istila etti. Başkentte gökyüzünü kaplayan çekirge sürüleri, tarım arazilerine zarar verdi. Sana Çekirge Kontrol Merkezi Müdürü Adel Al-Shaibani, yaptığı açıklamada çekirge sürülerinin tarımsal ürünler için büyük tehdit oluşturduğu konusunda uyarırken, "Çekirge sürüleri ile mücadelede önlemlerimizi arttırmalıyız" dedi.