Son dakika: Çember daralıyor! Thodex soruşturmasında Arnavutluk’ta 2 gözaltı daha | Video
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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'e yönelik operasyonlar kapsamında Arnavutluk’ta 2 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.