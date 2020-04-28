Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:24
00:40
65 yaşındaki hastanın koronavirüsten kurtuluş sevinci | Video 28.04.2020 | 18:49
36:42
06:07
00:22
04:03
00:11
Başka eve taşınmak isteyen oğlunu öldürdü! Öfkeli baba tutuklandı | Video 28.04.2020 | 16:38
05:43
00:45
Bodrum’da şehre inen domuzu böyle beslediler | Video 28.04.2020 | 16:33
02:28
Nur Yerlitaş’ın cenazesi helallik alınmak üzere evine getirildi | Video 28.04.2020 | 16:19
00:29
02:22
02:18
01:11
02:20
Salgında ilk plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti | Video 28.04.2020 | 15:33
01:35
02:26
Dışarıda maskesiz gezene para cezası kesiliyor! | Video 28.04.2020 | 15:28
10:01
07:03
Son dakika haberi... İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un evinin görüntülenmesi talimatını verdiğini açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı canan Kaftancıoğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeye çağrıldı.