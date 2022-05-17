Son Dakika: CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 224 gözaltı kararı! | Video
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Son dakika haberi: İstanbul merkezli beş ilde “Rüşvet” operasyonu düzenlendi. Çoğunluğu Kadıköy Belediyesi’nde görevli Zabıta Personeli ve Belediye Mühendisi olan 54’ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.