SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör örgütü gibi saldırıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi İstanbul'da açıklamalarda bulundu. BM Genel Kurulu'nda Gazze için çağrıda bulunacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Dijital saldırıları devreye almış olması bunun en net göstergesidir. Bu saldırının başka bir anlamı da, bizim tüm ikazlarımıza rağmen, Batı'nın desteğiyle Lübnan'a sıçramış olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:54
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör örgütü gibi saldırıyor 21.09.2024 | 13:33
00:31
Bölücü terör örgütüne operasyon: Havalimanında yakalandı 21.09.2024 | 11:21
01:05
'Kuyu-27' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı 21.09.2024 | 08:23
25:09
01:46
ANKA 3 hedefi 12'den vurdu 20.09.2024 | 11:17
05:39
01:06
İstanbul'da "GÜRZ-15" operasyonu: 16 gözaltı | Video 20.09.2024 | 11:03
00:34
00:13
İzmit’te sahte altın operasyonu: 2 şüpheli suçüstü yakalandı 19.09.2024 | 22:26
04:55
Savaştan özel görüntüler A Haber'de! 19.09.2024 | 22:24
00:48
00:43
Görüntü Düzce’den! Kamyon sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi 19.09.2024 | 20:15
15:25
16:57
07:23
29:43
00:18
00:24
00:18
Uyuşturucu satarken yakaladılar… O anlar böyle kaydedildi… 19.09.2024 | 09:59
01:12
İstanbul’da “Kuyu-26” Operasyonu: Organize suç örgütüne ağır darbe 19.09.2024 | 09:58