SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör örgütü gibi saldırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi İstanbul'da açıklamalarda bulundu. BM Genel Kurulu'nda Gazze için çağrıda bulunacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Dijital saldırıları devreye almış olması bunun en net göstergesidir. Bu saldırının başka bir anlamı da, bizim tüm ikazlarımıza rağmen, Batı'nın desteğiyle Lübnan'a sıçramış olmasıdır." ifadelerini kullandı.