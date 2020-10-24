Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert sözler! "Zihinsel tedaviye ihtiyacın var" | Video

Son dakika haberi... AK Parti Kayseri 7.Olağan İl Kongresi Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleşti. Kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında en sert tepkiyi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a gösterdi, "Zihinsel tedaviye ihtiyacın var " dedi. Avrupa'da yükselen İslamofobi'ye de değinen Başkan Erdoğan, "Avrupa faşizmi yeni bir safhaya ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.