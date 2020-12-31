SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı | Video

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl öncesi bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 senesini geride bırakıyor, yeni ümitler ve beklentilerle 2021 yılına giriyoruz." dedi. Erdoğan, Kovid-19 salgınına da değindi, önemli ifadeler kullandı.