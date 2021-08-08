Video Haber Son dakika: Dalaman’daki yangın büyümeden söndürüldü | Video

Son dakika: Dalaman’daki yangın büyümeden söndürüldü | Video

Son dakika: Dalaman’daki yangın büyümeden söndürüldü | Video
08.08.2021 | 18:11

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Muğla’nın Dalaman ilçesinde havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yolcular yükselen dumanları korku dolu gözlerle izledi. Yangın saat 17 sularında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına havadan destek verildi.

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