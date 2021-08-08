Son dakika: Dalaman’daki yangın büyümeden söndürüldü | Video
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Muğla’nın Dalaman ilçesinde havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yolcular yükselen dumanları korku dolu gözlerle izledi. Yangın saat 17 sularında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına havadan destek verildi.