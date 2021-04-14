Son dakika: Dünya bu açıklamaya kilitlenmişti! ABD Başkanı Joe Biden'dan Afganistan kararı | Video
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Son dakika haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı. Afganistan savaşını işaret ederek, "Sonsuz savaşı sona erdirmenin zamanı geldi" diyen Biden, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın Afganistan’da barışa destek verdiğini açıkladı. Öte yandan NATO'dan da Afganistan konusunda son dakika açıklaması geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Afganistan'a birlikte gittik, beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...