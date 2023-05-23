Son Dakika: Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı! | Video
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta HDP'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı" açıklamasını yaptı. Kalkan'ın yakın koruması olan teröristin seçim günü Atatürk imzalı çanta taktığı ortaya çıktı...
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