SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İBB'ye yolsuzluk operasyonu! 100 kişi için gözaltı kararı | Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 100'e yakın gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş’deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.