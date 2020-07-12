Son dakika: Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? | Video
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Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili yeni gelişme! Temmuz ayında zamlı maaşlarını öğrenen emekliler için Kurban bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi.