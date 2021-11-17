Son dakika haberi: İstanbul’da da hissedilen Düzce’deki deprem anı böyle görüntülendi! Vatandaşlar panikledi…

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40’ta merkez üssü Düzce il merkezi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklanırken, derinliği 18.02 kilometre olarak belirtildi. Deprem nedeniyle kısa süreli panik oluştu.