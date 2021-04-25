Video Haber Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında incelemelerde bulundu | Video

Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında incelemelerde bulundu | Video

Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında incelemelerde bulundu | Video
25.04.2021 | 19:07

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Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının Irak sınırında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

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