Son dakika haberi: Otomobil al-sat yapanlar dikkat! İkinci el araç satışıyla ilgili yeni düzenleme | Video

Son dakika: İkinci el araç satışıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Buna göre; Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı. Kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini almayan işletmelerin 31 Ağustos'a kadar yetki belgesini alması gerekiyor" açıklamasında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...