Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! 270 yangından 267'si kontrol altına alındı | Video

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Marmaris'te yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada: "270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı. İşte orman yangınlarında son durum...