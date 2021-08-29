Son Dakika Haberleri: Tarihi anlar! Başkan Erdoğan Akıncı TİHA teslim töreninde ilk imzayı attı | Video

Son dakika haberi... F-16’nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen Akıncı TİHA, bugün törenle TSK’ya teslim edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törene katılıyor. Başkan Erdoğan Akıncı TİHA'ya ilk imzasını attı. Erdoğan törende bir de konuşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye'nin SİHA alanında üst sıralarda olduğunu vurguladı ve "AKINCI'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknoloji ile İHA liginde ilk 3 ülke arasına girmiş olmamız yeter mi? Yetmez. Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirmektir." ifadelerine yer verdi.