Video Haber SON DAKİKA! İnfaz yasasında değişiklik olacak mı? Bakan Tunç: Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız!
SON DAKİKA! İnfaz yasasında değişiklik olacak mı? Bakan Tunç: Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız!

SON DAKİKA! İnfaz yasasında değişiklik olacak mı? Bakan Tunç: Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız!

07.10.2024 | 19:54

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son dakika açıklamalarda bulundu. İnfaz yasası ile ilgili Bakan Tunç "İyi hal indirimi tartışılmalı. Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız" dedi.

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