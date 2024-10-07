SON DAKİKA! İnfaz yasasında değişiklik olacak mı? Bakan Tunç: Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son dakika açıklamalarda bulundu. İnfaz yasası ile ilgili Bakan Tunç "İyi hal indirimi tartışılmalı. Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız" dedi.
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