Video Haber Son dakika! İstanbul Bahçelievler'de çöken binanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu! | Video

Son dakika! İstanbul Bahçelievler'de çöken binanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu! | Video

Son dakika! İstanbul Bahçelievler'de çöken binanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu! | Video
15.02.2020 | 09:30

Son dakika haberi... Dün İstanbul Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın enkazı altına kalmaktan son anda kurtulan vatandaş güvenlik kamerasında...

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