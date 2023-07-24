SON DAKİKA KABİNE | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor | Video
Son dakika Kabine Toplantısı… Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek, millete seslendi. Ekonomiden, dış politikaya birçok konuya değinen Başkan Erdoğan, KKTC'ye desteğin artarak devam edeceğinin mesajı vererek, "Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz." dedi. Erdoğan, "Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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